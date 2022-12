TOLENTINO - Si siedono al tavolo del ristorante, mangiano dagli antipasti alle grigliate e bevono del buon vino. Poi si alzano per fumare una sigaretta - a detta loro -, ma salgono in macchina e scappano senza pagare il conto. È accaduto sabato sera al ristorante “Il braciere del diavolo” a Tolentino. A raccontarlo è il titolare, Gianni Carradori, che ha deciso di affidare ai social il suo sfogo, pubblicando i filmati delle telecamere che ritraggono i due commensali uscire dal locale senza farvi più ritorno.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Si è spento a 71 anni Lauro Costa, fu anche presidente di Banca Marche

Uno sfogo, quello del ristoratore, che arriva in un periodo storico in cui è sempre più difficile portare avanti una attività commerciale e «oltre ai rincari - dice Carradori - bisogna fare i conti anche con chi se ne approfitta». E a quanto pare, i due commensali, non sarebbero stati gli unici a utilizzare questo escamotage per cenare gratis: i carabinieri di Civitanova infatti hanno denunciato due persone (un 45enne italiano ed un cittadino ucraino di 32 anni, entrambi del Fermano) che, dopo aver cenato in un ristorante del centro di Civitanova non hanno pagato il conto, che ammontava a circa 90 euro. Non solo: una volta rintracciati - dopo la segnalazione del ristoratore -, i militari dell’Arma li hanno perquisiti, ritrovandoli con cacciaviti, chiavi inglesi ed altri attrezzi idonei allo scasso. Negli indumenti del 32enne è stato trovato pure un coltello.

Senza prenotazione



Proseguono invece le indagini per rintracciare i due che hanno mangiato a scrocco a Tolentino. «Sabato sera - racconta il ristoratore Carradori - sono arrivati nel locale intorno alle 19.45, senza prenotazione, e sono andati via intorno alle 21. Non hanno destato alcun sospetto: hanno mangiato gli antipasti, le bistecche, i contorni, bevuto acqua e vino per un totale (mai pagato) di 73,50 euro».

Ma ad indignare il ristoratore non è tanto la cifra, quanto il gesto. «A fine pasto, la cameriera voleva elencar loro la lista dei dolci, ma i due hanno detto che prima sarebbero usciti per fumare una sigaretta. È trascorso del tempo e non li abbiamo visti rientrare: se ne sono andati a bordo di un furgoncino bianco e non sono più tornati».



«Abbiamo denunciato l’accaduto ai carabinieri: sappiamo che non otterremo il saldo del conto, ma vogliamo mettere in guardia gli altri ristoratori. È per questo che abbiamo condiviso i filmati delle telecamere: chi li riconosce eviterà di cadere nella stessa trappola».