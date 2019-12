Avvicina le donne sole e le aggredisce. Tre casi in pochi giorni: caccia al palpeggiatore seriale

CIVITANOVA - «Tentata violenza sessuale, urla, strattoni, non mi sente nessuno». È il racconto choc di una giovane donna, vittima di quello che la polizia identifica come un palpeggiatore seriale. Tre gli episodi, indagano gli agenti del commissariato. A denunciare quanto è accaduto l'altro ieri pomeriggio è stata la vittima stessa della tentata violenza sessuale, attraverso un post reso pubblico sul gruppo Facebook Civitanova Speakers' Corner.

«In una sera tranquilla di fine lavoro entra un ragazzetto e inizia a provarci. Urla, strattoni per poter fuggire: niente non mi sente nessuno. Per fortuna si è arreso. Che dire? Non la auguro mai a nessuno una cosa del genere. Un grazie alla polizia. Per il resto non ci sono parole, se c'è qualche altro caso segnalatelo per fare in modo che venga identificato». La vittima ha riportato una serie di graffi e di escoriazioni, lo sconosciuto le ha rotto gli occhiali. Alla polizia, in realtà, sono già stati segnalati altri casi nei giorni scorsi. Uno è avvenuto in strada, in via del Casone, dove la vittima di turno è stata avvicinata e molestata dal palpeggiatore seriale. L'altro episodio, invece, è avvenuto di fronte al parcheggio dell'Obi, nella zona commerciale. Identiche le modalità, con l'uomo che tenta un approccio violento nei confronti della vittima di turno.

