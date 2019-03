Accusato di molestie sessuali nel maxi condominio, giovane finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Si aprono le porte del carcere per il palpeggiatore seriale. Ieri pomeriggio i carabinieri di Porto Recanati hanno bussato alla porta dell’appartamento dell’Hotel House dove il giovane si trovava agli arresti domiciliari per prelevarlo e accompagnarlo nella casa circondariale di Montacuto. Il Gip ha revocato la concessione degli arresti domiciliari con immediato trasferimento in carcere. Il ragazzo, un 20enne nordafricano, era stato denunciato sabato scorso per evasione e violenza sessuale dopo che una ragazza aveva raccontato ai militari dell’Arma della locale stazione, guidata dal luogotenente Giuseppino Carbonari, di essere stata palpeggiata sulle scale del condominio la sera prima.