CIVITANOVA - In fiamme una imbarcazione al porto, arrivano i mezzi dell’emergenza nell’area portuale. Ma si tratta della consueta, spettacolare esercitazione al porto, l’ultima, tra l’altro, coordinata del comandante Ylenia Ritucci, recentemente promossa a capitano di corvetta: alla fine dell’estate, l’8 settembre, Ritucci lascerà il comando dell’Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova.

L’esercitazione

L’esercitazione, svolta all’inizio della stagione estiva civitanovese, serve, come di consueto, a mantenere viva la capacità di coordinazione di tutte le forze in campo in azione in caso di emergenza in mare ed è la prima del semestre 2023. Questo momento di addestramento, come si diceva, è un’opportunità fondamentale per valutare, perfezionare e consolidare la tempestività e la preparazione di tutta la macchina organizzativa messa in moto. Lo scenario ipotizzato è quello di un incendio a bordo di una piccola imbarcazione. L’unità navale della Guardia Costiera, la motovedetta CP 839, insieme ai vigili del fuoco, ha messo in atto le corrette procedure per domare le fiamme, senza alcuna difficoltà.

La Motovedetta (Search and rescue) CP 839, appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, risulta appunto essere destinata alla ricerca e soccorso. Si è trattata dell’ultima esercitazione per il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche Ylenia Ritucci, fresca di promozione a capitano di corvetta e ormai prossima all’avvicendamento al vertice previsto per l’8 settembre.