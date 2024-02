CIVITANOVA L’istallazione di tre nuovi giochi per bambini nel parco Calogero Zucchetto, nel lungomare sud, è stato celebrato dall’amministrazione comunale con comunicato stampa, foto e anche un video diffuso sui social. Tanta enfasi, insieme all’affermazione di aver creato «una città a misura di bambino». Affermazione contestata da Lidia Iezzi, segretaria cittadina del Pd, a cui ha di nuovo replicato il sindaco.

La posizione

Andiamo per ordine. «Come può un amministratore serio affermare che mettere tre giochi al parco significa creare una città a misura di bambino – chiede Iezzi –? Evidentemente Ciarapica non sa cosa sia. Si intende (lo dice un’ampia bibliografia) una città accessibile, salubre e sicura, dove si può girare sicuri a piedi e in bicicletta, e dove gli alunni possono andare a scuola con il pedibus, dove l’aria non è piena di smog. La città a misura di bambino è quella dove il verde e i parchi pubblici hanno la meglio sul cemento, che non viene svenduta per speculazioni edilizie. Invece Civitanova è al massimo per consumo di suolo, cementificazione e svendita del verde, ne sono dimostrazione anche le manifestazioni di contrarietà da parte dei cittadini e dei comitati che nascono spontaneamente. Altro che città a misura di bambino. Siamo davanti a una città con il più alto consumo di droga e delinquenza, una città che ha fatto registrare violenze proprio nel parco del lungomare, proprio in mezzo ai giochi dei bambini, per questioni di droga, dove le baby gang si radunano per picchiarsi. Mi auguro che il sindaco dimostri un’immediata inversione di tendenza». Questa la replica del sindaco: «La consigliera Iezzi non perde occasione per denigrare Civitanova – dice Ciarapica – dipingendola come la peggiore città che esista. Io ho detto che stiamo lavorando per rendere Civitanova una città a misura di bambino. E comunque per quei tre giochi abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti dai cittadini».

La riqualificazione

Secondo Ciarapica «la consigliera omette di dire che abbiamo già riqualificato impianti sportivi, il parco Norma Cossetto, che sono in corso i lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido e che altrettanti verranno sistemati, sono in programma nuove piste ciclabili e sempre alta è l’attenzione alla pulizia e al verde. Invece la sinistra ci ha lasciato una città allo sbando, in preda a zingari, commercio abusivo e accattonaggio molesto. Oggi Civitanova è più pulita, più attrattiva e dinamica. Cito Louis Vuitton, Iginio Massari, Iginio Straffi che hanno deciso di investire nel nostro territorio».