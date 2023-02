Lavoratori in nero ed altre regole dimenticate: maxi multa per un locale

CIVITANOVA - Nella notte tra 25 e il 26 febbraio 2023, i militari della compagnia Carabinieri di Civitanova supportati dal nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata e dal nucleo

Carabinieri antisofisticazioni e sanità di Ancona hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio rivolto principalmente ad alcuni locali notturni ed esercizi pubblici della riviera maceratese.

Si è trattato di un’attività predisposta nell’ottica della prevenzione e della repressione delle

violazioni in materia di tutela del lavoro, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sanità pubblica, dei reati in genere e del costante controllo della circolazione stradale. in particolare, i controlli dei carabinieri hanno riguardato l’impiego di manodopera irregolare, l’osservanza delle norme di sicurezza per i lavoratori e per gli avventori e il rispetto della

disciplina in materia di sanità pubblica.

Il dispositivo, costituito dai militari della compagnia di Civitanova e dei due reparti di specialità, è entrato in azione intorno alle 2 di domenica quando sono stati avviati i controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici aperti durante la notte.

Iil titolare di un locale di Civitanova è stato denunciato in stato di libertà per la violazione di cui all’art. 37 del d.lgs. 81/2008, poiché i militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro accertavano che ad alcuni dipendenti non era stata garantita la formazione, prevista dalla

normativa, in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro. La contestazione prevede un’ammenda di 19164,69 euro. inoltre, venivano contestate violazioni amministrative per

circa 20.000 euro, dal momento che venivano identificati tre lavoratori a nero.

Le sanzioni accertate comportano la sospensione dell’unità operativa e dell’attività lavorativa dei dipendenti privi di formazione. I carabinieri del nas di ancona, inoltre, contestavano al

medesimo esercente la violazione di cui all’art. 6 co. 5 del d.lgs. 93/2007, per ulteriori mille euro di sanzione amministrativa pecuniaria, perché il bar mancava dei requisiti generali in

materia di igiene.

Durante il servizio sono stati controllati 9 esercizi pubblici, 110 persone e 24 veicoli. sono state elevate 11 contravvenzioni alcodice della strada con due patenti ritirate. nel centro di

Civitanova marche un giovane teramano di 23 anni è stato deferito in stato di libertà poiché sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza.