Ubriaco fugge dal pronto soccorso, cammina in mezzo alla strada e semina il caos nel traffico

CIVITANOVA - Dopo essere scappato dal pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova cammina al buio in mezzo alla strada, lungo la linea bianca che divide le due corsie di marcia, nei pressi dell’ospedale.

Quando arrivano i soccorsi e le forze dell’ordine dà in escandescenze. Era ubriaco e sono stati diversi gli automobilisti che, di colpo, se lo sono ritrovati pericolosamente davanti alla propria macchina.



È successo intorno alle 20. Poco prima l’uomo si era reso protagonista di un episodio analogo in un’altra zona della città e qualcuno aveva chiamato il 118. La segnalazione faceva riferimento ad una persona che, in maniera allarmante, per via di qualche bicchiere di troppo, camminava ai bordi della strada nelle vicinanze del supermercato Lidl, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Una ambulanza, arrivata subito sul posto, dopo una prima valutazione, ha caricato il romeno e poi lo ha trasportato all’ospedale di Civitanova Alta per un controllo. Ma al pronto soccorso l’uomo ha cominciato a dare segni di insofferenza e, poco dopo, è scappato via a piedi. A quel punto si è messo a camminare in mezzo alla strada, all’altezza delle doppie curve sotto l’ospedale, proprio lungo la linea bianca che separa i due sensi di marcia della carreggiata. Sono scattate immediatamente diverse segnalazioni. Quel tratto di strada è buio e la situazione si stava facendo pericolosa per il romeno ma anche per gli automobilisti che se lo sono ritrovato davanti agli occhi all’improvviso. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Civitanova e la Volante del commissariato di polizia in supporto, oltre ad una ambulanza.

L’uomo era piuttosto agitato. Nel frattempo il traffico è stato bloccato e le automobili sono rimaste incolonnate mentre erano in corso le operazioni di soccorso. Il romeno, come si diceva, era ubriaco e ha scatenato il caos. Ci è voluto del tempo prima che la situazione si tranquillizzasse. Alla fine, comunque, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stato di nuovo caricato a bordo dell’ambulanza e riportato al pronto soccorso del vicino ospedale, dove attualmente si trova ricoverato.

