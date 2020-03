Torna dalla Festa della Donna e si schianta contro un muretto: una 37enne all'ospedale

CIVITANOVA – Era stata a cena con le amiche in occasione della Festa della Donna, ma al ritorno ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il muretto di una abitazione. L'incidente è avvenuto l'altra notte, intorno alle 2, lungo la strada del Pincio.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna di 37 anni, al volante della sua auto, ha perso il controllo ed è finita contro il muro di una casa. La macchina è rimbalzata più volte ed è andata completamente distrutta. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell'emergenza sanitaria della Croce Verde e del 118 e i vigili del fuoco. La donna, nonostante l'incidente, è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo della sua auto e, dopo le prime cure del caso ricevute sul posto, è stata caricata a bordo dell'ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova.

