Ennesimo schianto tra auto all'incrocio maledetto: due persone all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO – E’ da anni uno degli incroci maledetti, teatro di decine di scontri, taluni anche gravi. E questa mattina al lungo elenco si è aggiunto un nuovo episodio, con il violento impatto tra due auto, al confine tra Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio. Un’auto percorreva via Vecchia Porto, all’altezza dell’intersezione con via San Filippo e raccordo Pinturetta è avvenuta la collisione, con un’Alfa Mito che ha arrestato la sua corsa ad una decina di metri di distanza.

LEGGI ANCHE

Il Coronavirus non ferma il processo per la Strage di Corinaldo: banda dello spray in aula con le mascherine

Coronavirus, positiva una donna di 59 anni di Cingoli. «Familiari in isolamento». Ma il contagio è un giallo

Lo schianto è avvenuto con una Fiat Panda, entrambi i veicoli sono usciti decisamente malconci. Feriti i due conducenti, per fortuna in modo non grave, soccorsi dai mezzi del 118 e trasportati al pronto soccorso di Fermo. Nel punto dell’incidente sono intervenuti con due mezzi i vigili del fuoco di Fermo, per mettere in sicurezza i veicoli, mentre i rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di Porto Sant’Elpidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA