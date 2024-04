CIVITANOVA Pasquetta, giornata di partenze e anche di rientri, in serata, dal ponte pasquale. Ieri mattina preso d’assalto il casello autostradale di Civitanova. Una lunga coda si è formata sulla superstrada a partire dall’uscita di Civitanova Ovest, quella della zona commerciale e dell’ingresso in A\14. E stavolta i cantieri per il nuovo asfalto non c’entrano. Infatti i lavori sulla superstrada 77 non erano programmati durante il ponte.

La situazione

La fila di auto ferme ha interessato la corsia mare, quella in direzione Civitanova. Dunque traffico dall’entroterra verso l’autostrada. La coda è arrivata all’altezza dello svincolo della zona industriale. La situazione Auto ferme anche lungo via Einaudi, fino alla rotatoria del casello. Civitanova usata, quindi, più come trampolino di lancio che come meta della gita fuori porta. Certamente neanche il meteo ha aiutato la scelta di una Pasquetta in riva al mare. Cielo nuvoloso per tutta la giornata e previsioni poco incoraggianti non hanno fatto propendere per la passeggiata sulla spiaggia mentre, come al solito, i civitanovesi hanno scelto la scampagnata verso le località dell’Appennino. Hanno lavorato bene, invece, i ristoranti con le prenotazioni che risalivano a diverse settimane fa.

Sia per il pranzo di Pasqua che per il Lunedì dell’Angelo. Sono stati tanti i coperti serviti in città. Per quanto riguarda gli hotel, l’associazione albergatori della città aveva parlato di sold out per questo fine settimana nei giorni scorsi. Un successo che non ha interessato solo le strutture della costa ma anche quelle dell’entroterra. Infatti i turisti, soprattutto provenienti dal Nord Italia, scelgono sempre più di visitare una buona parte del territorio, non una sola località, privilegiando i centri storici, i musei, i percorsi enogastronomici.

La cultura

È anche uno dei motivi per i quali la Pinacoteca Moretti, a Civitanova Alta, ha scelto di rimanere aperta durante queste festività. Visite che sono state possibili sabato, domenica e anche ieri dalle 17 alle 20.30. Una tre giorni di apertura in cui è stato possibile ammirare la tela seicentesca “Bacco Ebbro” recentemente restaurata. Per quanto riguarda la fascia di età più giovane, invece, la scelta è caduta sull’International Street Food che da sabato a ieri è stato ospitato nell’area del Varco sul Mare. Si tratta della 18esima tappa di una manifestazione itinerante che ha toccato diverse località della penisola.

Se la tradizione, con tante famiglie intorno ad una grande tavolata con le specialità della Pasqua, è stata comunque rispettata, tanti giovanissimi hanno scelto di passare il loro tempo libero tra i “trucks” che hanno offerto cibo di strada, soprattutto nel dopo cena e nel pomeriggio di ieri. È stato possibile gustare specialità internazionali, messicane e argentine in particolare, ma anche quelle regionali, dalla Puglia al Lazio, dalla Campania all’Emilia. Tanti i birrifici artigianali rappresentati.