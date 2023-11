Civitanova, ruba soldi e dispositivi elettronici da uno chalet: denunciato un giovane. Era pronto per rivendere la merce

CIVITANOVA I carabinieri di Civitanova Marche hanno identificato e denunciato un giovane di vent’anni, di origini tunisine e da circa tre anni presente sul territorio italiano, che nella tarda serata del 30 ottobre scorso, si era introdotto insieme ad altri complici all’interno dello chalet “L’Oasi”, sul lungomare Piermanni di Civitanova, scardinandone la porta d’accesso.

Il furto

Il gruppo di giovani si impossessava furtivamente del denaro contante contenuto nelle casse per poche decine di euro, di alcune bottiglie di super alcolici per un valore di oltre 100 euro e di quattro dispositivi elettronici, solitamente utilizzati per prendere le ordinazioni ai tavoli, per un valore complessivo di oltre 1000 euro, evidentemente convinti di poterli rivendere e ricavarne altro denaro.

Dopo solo quattro giorni di indagini, i carabinieri hanno riconosciuto ed identificato, con assoluta certezza, il giovane. Nella sua abitazione, infatti, i militari hanno trovato non solo gli indumenti indossati quella sera ma tutti e quattro i dispositivi sottratti dallo chalet. Oggetti che probabilmente sarebbero stati venduti e che ora saranno restituiti al proprietario.