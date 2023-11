Ancona, ruba alcolici in un supermercato ma viene scoperto: denunciato un 35enne

ANCONA Ieri (2 novembre), intorno alle 19 ad Ancona, le volanti di Polizia sono intervenute in via Giordano Bruno in seguito a una segnalazione di furto.

Il dettaglio

In particolare, un uomo, italiano di circa 35 anni e gravato da precedenti giudiziari, entrava all'interno di un supermercato e, dopo essersi aggirato tra le varie corsie, raggiungeva quella adibita alla vendita degli alcolici. Qui, presumendo di non essere visto da nessuno, si avvicinava a uno scatolone poggiato a terra e rubava bottiglie di scotch per un valore totale di circa 40 euro. All'arrivo dei poliziotti, l'uomo ammetteva di aver sottratto la merce e per questo motivo è stato denunciato dopo aver restituito il tutto al proprietario.