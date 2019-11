Vuol rapinare la tabaccheria armata di siringa: 80enne l'afferra per il foulard e la sbatte fuori

CIVITANOVA – Entra nella tabaccheria e minaccia la proprietaria e il padre con una siringa. «Dammi 300 euro». Ma l'anziano, un arzillo ottantenne, non si è lasciato intimorire dalla rapinatrice. L'ha spinta, aiutato dalla figlia che gestisce l'attività, ed è riuscito a mandarla via dalla tabaccheria, a mani vuote.

La tentata rapina è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.40. Nel mirino è finita la tabaccheria di via Cecchetti, a due passi dal centro, che è gestita dalla signora Barbara Corazza. «Erano circa le 17.40 – ha raccontato la proprietaria – quando è entrata questa donna. Stava in piedi, come se non sapesse cosa fare. C'era una cliente, in quel momento. Ad un certo punto, ha tirato fuori dalla manica del giubbetto una siringa e ha urlato “dammi 300 euro”. Dietro il bancone c'eravamo io e mio padre, che l'ha afferrata per il foulard e le ha dato uno spintone. Lei lo ha strattonato ma, alla fine, è quasi caduta sopra i giornali davanti al bancone ed è uscita, scappando via di corsa a piedi».

