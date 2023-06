CIVITANOVA - Marciapiedi invasi da scooter e passaggi pedonali ostruiti dalle auto: problemi per i disabili. Giro di vite, controlli a tappeto ed è in programma, dalla prossima settimana, un servizio svolto dagli agenti della polizia municipale, con il carro attrezzi, per portare via i mezzi parcheggiati in maniera irregolare. Arriva l’estate e con essa il consueto problema della sosta selvaggia. Controlli anche sui motorini che fanno un rumore assordante.

L’annuncio



Le misure per cercare di contrastare il problema sono state annunciate dall’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni, che ha programmato una serie di interventi in seguito alle tante segnalazioni da parte di residenti, disturbati dal continuo rumore dei motorini truccati che sfrecciano in centro, e dai parcheggi selvaggi. In azione gli agenti della polizia municipale che hanno già cominciato una serie di controlli. Attività che verrà intensificata.

«Abbiamo ricevuto lamentele per quello che riguarda il rumore molesto di motorini, a volte anche truccati – ha spiegato l’assessore Cognigni – e per questo motivo è stato predisposto un servizio di controllo, che ha portato a diversi sanzioni e a scovare, tra l’altro, uno scooter senza assicurazione. Sono scattati due sequestri, di cui uno per mancata revisione. Gli scooter, in particolare sul lungomare centro, vengono parcheggiati sul marciapiede, spesso negli spazi riservati alle biciclette. Questo non è accettabile. Abbiamo raddoppiato il numero delle rastrelliere sul lungomare proprio per incentivare l’uso della bicicletta nel periodo estivo. Questi parcheggi selvaggi sono un problema anche per chi è costretto sulla sedia a rotelle e per quei pedoni che non riescono a passare sul marciapiede. Nessuno ce l’ha con i ragazzi che usano gli scooter, ma tutti devono rispettare le regole e non devono creare problemi agli altri. Per non parlare di quelli che impennano e sfrecciano in strada. Dalla prossima settimana – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – partirà il servizio della polizia municipale con il carro attrezzi per portare via tutti quei veicoli parcheggiati in maniera selvaggia. Le segnalazioni e le lamentele arrivate in questo ultimo periodo sono tante. Voglio complimentarmi con l’ufficiale e tutti gli agenti per il lavoro che stanno facendo».