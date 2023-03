Civitanova piange l’attore Luigi Ciucci: era stata la prima mente del Caro “Teatro”

CIVITANOVA – Il mondo della cultura di Civitanova piange Luigi Ciucci. Attore, regista e scenografo si è spento ieri sera (16 marzo) all’ospedale di Civitanova, dove si trovava ricoverata dallo scorso 23 febbraio dopo un malore nella sua auto. Aveva 68 anni. Lascia il figlio Marco e la moglie Daniela. Era stato l’ideatore della kermesse Caro teatro.

Fu trovato in gravi condizioni il 23 febbraio

Lo scorso 23 febbraio fu lo stesso Ciucci che, a seguito di un malore nel parcheggio di fronte al Cuore Adriatico, fu trovato in gravi condizioni. Ne seguì lo sfogo del figlio Marco: «Ditemi voi se è possibile lasciare una persona sul lato guida priva di sensi, in un parcheggio di un centro commerciale con il motore acceso per oltre quattro ore».