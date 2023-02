CIVITANOVA Malore nel parcheggio di fronte al Cuore Adriatico, grave l’attore e artista civitanovese Luigi Ciucci, 68 anni. Lo sfogo del figlio, Marco Ciucci: «Ditemi voi se è possibile lasciare una persona sul lato guida priva di sensi, in un parcheggio di un centro commerciale con il motoredell’auto acceso per oltre quattro ore». L’episodio è avvenuto l’altro ieri. Luigi Ciucci, intorno alle ore 14.30, era uscito di casa in auto, senza portare con sé il telefono cellulare. Mentre si trovava nel parcheggio, in macchina, ha accusato un malore.

A dare l’allarme è stato proprio il figlio, che nel frattempo era uscito di casa per cercare suo padre. Erano quasi le 20 e, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, che come si diceva era senza telefono, Marco Ciucci è uscito di casa per andare a cercare il padre. Sapendo che era andato a fare la spesa, lo ha raggiunto al centro commerciale, immaginando che potesse essere in zona. Ed è proprio lì che lo ha trovato, privo di conoscenza. «Sono andato a tentativi. Si trovava nel parcheggio del centro commerciale vicino a Obi: l’auto era con il motore acceso e lui era riverso sul volante – ha raccontato Marco Ciucci – La macchina era vicino ai carrelli. Impossibile che nessuno abbia visto nulla. È una vergogna. L’indifferenza di questa società è inaccettabile».

La Piccola Ribalta



L’attore civitanovese Luigi Ciucci, noto per essere il referente dell’associazione culturale Piccola Ribalta, che organizza la rassegna “Caro Teatro”, e molto apprezzato per i suoi spettacoli teatrali, ora si trova ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Civitanova Alta. Un ictus, almeno secondo i primi accertamenti, sarebbe la causa del malore che lo ha colpito e lo ha lasciato in auto privo di conoscenza. A dare l’allarme e ad allertare i soccorsi, come si diceva, è stato proprio il figlio Marco Ciucci, indignato, come tanti altri, dall’indifferenza di chi ha visto un uomo in quelle condizioni ma si è girato dall’altra parte, senza chiamare i soccorsi, come se nulla fosse. La notizia del grave malore di Luigi Ciucci ha fatto subito il giro della città, dove è molto conosciuto per le sue doti di attore, di regista e di sceneggiatore.