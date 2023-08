CIVITANOVA Nonostante le condizioni meteo incerte, Civitanova nella notte tra sabato e domenica è stata presa d’assalto dagli amanti della movida. E non sono mancati momenti d’alta tensione. Sul lungomare una lite tra giovani è degenerata e sarebbero volati pugni e calci. È stato necessario l’intervento della polizia e dei carabinieri.





Come disposto dal prefetto Flavio Ferdani durante le recenti riunioni nel Palazzo del governo di Macerata, le forze dell’ordine hanno presidiato la fascia costiera. Un grande impegno, ogni weekend, per garantire serate all’insegna del divertimento e tutelare la sicurezza di tutti. La serata era scivolata via senza episodi particolari. Ma intorno alle 4 di ieri mattina, a mobilitare polizia e carabinieri, è stata la segnalazione di un acceso diverbio tra giovani sul lungomare Sud. Dalle parole si è passati in poco tempo alle mani.

Tre persone coinvolte

Una scena di violenza (sarebbero tre le persone protagoniste) che non è passata inosservata ai passanti. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova e i militari dell’Arma della locale Compagnia. Sono in corso, da parte della polizia, gli accertamenti finalizzati a ricostruire la vicenda e risalire alle persone che hanno partecipato al parapiglia. Al momento non si conoscono i motivi dell’accaduto. Come da prassi in questi casi saranno visionati i filmati della videosorveglianza nella speranza che l’occhio elettronico possa aver immortalato i giovani che si sono affrontati sul lungomare Sud. Particolare attenzione anche alla lotta alla guida sotto l’effetto di alcol. Nel precedente fine settimana gli agenti della sezione maceratese della polizia stradale avevano ritirato ben 22 patenti. Un automobilista non si era fermato all’alt ed era stato raggiunto (e denunciato) dopo due chilometri.