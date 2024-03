CIVITANOVA - Molestata da uno sconosciuto, chiama la polizia, e in poco tempo l’uomo viene fermato e identificato. È successo l’altro ieri a Civitanova nel quartiere di San Marone al primo calar della sera. La donna si trovava a piedi in via Dante Alighieri, la strada principale che attraversa il quartiere (il tratto urbano della provinciale maceratese) quando, nel tardo pomeriggio, è stata avvicinata da un uomo. Si tratta di uno straniero, di origine sudamericana. Questo non si è limitato a qualche apprezzamento ma, secondo quando testimoniato, la donna è stata fatta oggetto di molestie.

La vicenda

L’uomo avrebbe allungato le mani, palpeggiando la vittima che, tuttavia, è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi. Una volta che il molestatore ha desistito, ha chiamato la polizia e dal locale commissariato, poco distante, è partita una pattuglia che ha raggiunto la donna dopo qualche minuto. Visibilmente sotto choc, è riuscita tuttavia a raccontare quanto le era successo e a fornire una descrizione molto dettagliata dell’uomo che l’aveva molestata. Una volta tranquillizzata, gli agenti si sono subito messi alla ricerca del presunto aggressore. E hanno trovato l’uomo in pochissimo tempo. Non si era allontanato di molto dal posto che la donna ha indicato come luogo dove l’uomo ha tentato l’indesiderato approccio. Come detto, si tratta di un cittadino di origine sudamericana. È stato condotto al commissariato dove è stato identificato. La donna ha sporto denuncia.