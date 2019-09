Merci stoccate e rifiuti ​davanti alle uscite: sequestro e due cinesi denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Rifiuti e merci stoccate nel parcheggio, ad ostruire le uscite del parco commerciale cinese: scatta il serquestro e due persone finiscono nei guai.Parco commerciale nel mirino dei carabinieri, due denunce e un locale sequestrato. Accertamenti su un mucchio di rifiuti, accatastati nei parcheggi. I controlli hanno interessato il parco commerciale cinese di via Einaudi. In azione i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, il nucleo forestale e il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro. Denunciati per aver ostruito una uscita di sicurezza un cinese di 36 anni, residente a Civitanova, e un connazionale di 32, pure lui residente a Civitanova. Sequestro preventivo della parte seminterrata del parco, in affitto ad una società, per aver utilizzato la parte adibita a parcheggio come zona stoccaggio merci, violando alcune norme in materia di sicurezza. Del sequestro è stata informata la Procura.