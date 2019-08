Lavoro nero e scarsa sicurezza: scattano i sigilli al calzaturificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Calzaturificio senza dispositivi antincendio, senza formazione dei lavoratori sulla prevenzione rischi e senza informazione sui rischi, senza la nomina di un medico competente, senza aver designato gli addetti antincendio né le misure di emergenza. E l’elenco dei “senza” è ancora più lungo, così tanto da aver determinato una sanzione complessiva di poco meno di 44.000 euro.Una cifra elevata, ma mai quanto il pericolo corso dai lavoratori in caso di incendio. A loro tutela sono intervenuti i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, del Reparto operativo del Comando carabinieri del lavoro e della Compagnia di Civitanova che ora stanno proseguendo negli accertamenti per verificare se l’organizzazione all’interno di quell’azienda abbia o meno le caratteristiche del caporalato. L’azienda, per la quale il gip Giovanni Manzoni ha disposto il sequestro su richiesta della procura, opera nel campo della produzione di calzature. Nel corso del controllo la ditta è stata sanzionata per aver occupato un lavoratore in nero su 10 impiegati. Non solo. Sono state elevate ammende pari a 40.000 euro e sanzioni amministrative pari a 3.650 euro.