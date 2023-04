Maxi frode fiscale da 150 milioni a Senigallia: italiani e cinesi nei guai

SENIGALLIA - L'operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona, si chiama "Fast and Clean", veloce e pulito: così come l'organizzazione criminale riusciva a riciclare un fiume di soldi illeciti. Le indagini, condotte dalla tenenza di Senigallia, hanno permesso di scoprire una rete di imprese, gestite da un’organizzazione criminale, che ha emesso fatture false nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano e che hanno determinato un’evasione fiscale di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle Imposte Dirette superiore a 28 milioni di euro e il conseguente riciclaggio dei proventi illeciti conseguiti.