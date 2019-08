Il Masterchef Simone Scipioni ai fornelli della Locanda Fontezoppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - «Da oggi c’è una grande novità in Locanda. La nostra offerta enogastronomica fatta di vino e sapori della tradizione si arricchisce di un contributo d’eccellenza: Simone Scipioni, Masterchef 2018, è il nuovo chef e creative manager di Locanda Fontezoppa».È quanto rende noto il ristorante civitanovese tramite la propria pagina Facebook. «Ingredienti a chilometri zero - proseguono i responsabili del lecale -, creatività e tradizione saranno la base della cucina firmata Simone Scipioni, che proporrà piatti stagionali accompagnati dai vini di Cantine Fontezoppa per esaltarne armonia e gusto». Il montecosarese Scipioni ha vinto l’edizione 2018 di Masterchef, celebre talent show dedicato alla cucina in onda sulla piattaforma Sky.