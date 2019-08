Quattro ragazzi ripuliscono i parchi di notte l'elogio del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Il sindaco Tiziano Consoli, il vice Mario Pastori e la consigliera con delega all’Ecologia Monica Bocci hanno ricevuto in Municipio, a Maiolati Spontini, i giovani che nei giorni scorsi hanno preso l’iniziativa di ripulire due aree verdi di Moie: il parco “Borsellino” e il parco “Aldo Moro”. Quattro 17enni hanno deciso, in piena notte, di munirsi di guanti e sacchi dell’immondizia e di andare a ripulire i parchi. Si tratta di Tommaso Ciampichetti, Matteo Pantaloni, Matteo Lorenzetti e Federico Mazzarini. Due sono studenti del liceo classico di Jesi, gli altri dell’Istituto “Galilei”, sempre di Jesi, e dell’Aeronautico di Ancona. Un gesto per cui il sindaco Consoli e la Giunta hanno ritenuto di ringraziarli pubblicamente, complimentandosi con i giovani «per l’altissimo senso civico dimostrato. Un esempio per tutti».