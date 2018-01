Gli punta contro un coltello e lo rapina del portafogli e del telefono cellulare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Rapina nel tardo pomeriggio di ieri a Civitanova. Un cinquantenne stava passeggiando al parco lungo il fiume Chienti, vicino allo stadio. Improvvisamente gli si è avvicinato un uomo a volto scoperto, che gli ha puntato contro un coltello. Minacciandolo, si è fatto consegnare il portafogli e il telefono cellulare. È successo tutto intorno alle 19: è stata un’azione fulminea.Sotto choc, la vittima ha subito allertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova, intervenuti tempestivamente sul posto. Sono iniziate le ricerche nella zona, ma del bandito solitario non c’era più alcuna traccia. Nel portafogli non c’erano soldi ma solamente documenti. In quella zona anche in passato si erano verificati simili episodi. La persona rapinata, dopo aver finito di lavorare, aveva deciso di concedersi una passeggiata prima di tornare a casa per la cena. Un momento di relax che si è trasformato in terrore. Il bandito, a quanto pare anche lui sulla cinquantina, gli ha puntato il coltello e si è impossessato del portafogli e del telefonino.