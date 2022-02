Choc in un’abitazione in contrada San Savino, 78enne trovato morto a distanza di giorni

CIVITANOVA - I vicini non lo vedono uscire di casa da un po’ di tempo e chiamano i carabinieri, anziano trovato morto in casa. La tragedia risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma saranno gli esami sulla salma a chiarire con esattezza da quanto tempo fosse morto effettivamente l’anziano.

La vittima, Ciriaco Martellini, aveva 78 anni. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nell’abitazione di contrada San Savino, dove l’uomo viveva da solo. A dare l’allarme, come si diceva, sono stati i suoi vicini di casa, che non vedevano movimenti da un po’ di tempo. Così, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri e il 118. Quando i militari dell’Arma sono entrati in casa hanno trovato l’uomo già morto da giorni. Inutili i soccorsi. Nessun segno di effrazione, nulla di insolito. A stroncarlo, dunque, un malore che non gli ha lasciato scampo.

Come da prassi in questi casi il corpo resta comunque a disposizione della Procura di Macerata che potrebbe disporre degli accertamenti sul corpo per chiarire le cause e il giorno del decesso. Come detto, non ci sarebbero comunque dubbi sulle cause naturali della morte del settantottenne di Civitanova Marche.

