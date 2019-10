Civitanova, due anziani all'ospedale dopo lo schianto tra auto e furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA -tra un'auto e un furgone di una ditta di spedizioni, due anziani finiscono all'ospedale. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada provinciale Le Vergini, a Civitanova Alta, a due passi dal nosocomio cittadino.Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, una Panda alimentata a metano e un furgone si sono scontrati. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della Panda. I due feriti non sono gravi.