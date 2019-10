Urbino, spinge l'acceleratore mentre paga il parcheggio: schianto e airbag esplosi

URBINO - Schianto all'uscita dal parcheggio: brutta disavventura per un'automobilista. L'uomo, di Senigallia, stava uscendo dal parcheggio di Borgo Mercatale a Urbino e per farlo si è sporto dal finestrino per inserire il biglietto.

Senigallia, la lite per i gatti degenera e investe il rivale nel parcheggio

Incidente nel parcheggio della sua casa Eboua si fa male, Vuelle nei guai

Ma nel fare questa manovra, ha innavvertitamente pigiato il pedale dell'acceleratore. La sua Bmw è schizzata in avanti, abbattendo la sbarra del parcheggio e schiantandosi contro un'auto parcheggiata davanti al bar. Gli airbag sono esplosi, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto sono comunque intervenuti la Polizia ed i vigili urbani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA