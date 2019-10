Monte Porzio, l'ex segretario comunale in ospedale dopo lo schianto

MONTE PORZIO - Ennesimo incidente stradale lungo la 424 Pergolese, ancora una volta in località Ponte Rio, proprio al confine tra Monte Porzio e Trecastelli.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 13 e ha visto coinvolte ben tre auto. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Senigallia, sembra che un’auto mentre stava per girare sia stata tamponata dalla vettura che la seguiva, a sua volta scontratasi con la terza. Sul posto è accorsa immediatamente un’ambulanza del 118. Dopo le primissime cure i conducenti, tra cui l’ex segretario comunale di Monte Porzio, sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso, ma non si tratterebbe di nulla di grave.

