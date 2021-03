Controlli anti-assembramenti, multe in serie. Chiusi un bar e un negozio di frutta

CIVITANOVA - Zona rossa, controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Chiusi un bar e un negozio di frutta e verdura, nei guai anche cinque persone multate nel corso dell’operazione. Durante il fine settimana appena trascorso, il primo in zona rossa, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, in sinergia con le altre forze dell’ordine, hanno effettuato controlli a tappeto.



I carabinieri hanno verificato il rispetto delle misure restrittive utili a fronteggiare la diffusione del Covid-19, anche sulla base di quanto richiesto dal prefetto di Macerata, che ha sensibilizzato i sindaci e le forze di polizia tutte ad inasprire l’attività di vigilanza. Nel mirino, lo scorso week end, sono finiti diversi locali, attività commerciali e sono state fermate anche numerose persone in giro durante il lockdown per verificare la reale necessità dello spostamento. Sono state accertate diverse violazioni, in particolare i carabinieri hanno emesso due distinti provvedimenti di sospensione provvisoria dell’attività, per cinque giorni, nei confronti di una rivendita di ortofrutta ed un bar, entrambi in centro.

Le principali violazioni accertate nel corso dei controlli hanno riguardato l’omessa igienizzazione quotidiana, l’omesso aggiornamento dei registri e l’omessa esposizione delle informazioni delle misure di contrasto al contenimento del virus. Inoltre, nel caso del bar, è stata comminata la sanzione ad un dipendente che non indossava correttamente la mascherina. Nel corso della stessa operazione, sono state sanzionate cinque persone che si erano spostate fuori dal loro Comune di residenza per venire a Civitanova senza giustificato motivo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Lo scorso fine settimana carabinieri, polizia, Guardia di Finanza e agenti della polizia municipale hanno effettuato controlli serrati, con una particolare attenzione per la zona del centro, dove nella mattinata di domenica si era visto un po’ troppo movimento. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, anche per tale motivo, ha fatto chiudere parchi e aree verdi. Mentre, nel pomeriggio, i controlli si sono intensificati.



Anche gli agenti del commissariato di polizia hanno effettuato diverse sanzioni, nelle giornate di sabato e di domenica, a persone che erano in città ma risultavano residente fuori Comune. Gli agenti del commissariato hanno controllato anche gli esercizi pubblici. Sono state cinquanta, invece, le persone fermate dagli agenti della polizia municipale.



