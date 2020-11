Anziano scomparso ritrovato dopo un giorno in provincia di Pistoia. Era in stato confusionale

CIVITANOVA - Un uomo di 78 anni era scomparso dalla sua abitazione di Civitanova. Gli agenti della polizia stradale lo hanno trovato il giorno seguente in provincia di Pistoia, in una zona di montagna. Era in stato confusionale, ma le sue condizioni fisiche sono buone. La famiglia dell’anziano aveva denunciato la scomparsa in commissariato e immediatamente sono scattate le ricerche. L’uomo, il cui telefono cellulare era scarico, era poi riuscito a contattare i familiari da un bar di Cutigliano (Pistoia). È stato rintracciato dagli agenti della polstrada.

