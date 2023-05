Civitanova, albero crolla sulla superstrada e allagamenti: in tilt il traffico sulla Valdichienti

CIVITANOVA - Disagi per il maltempo questa mattina lungo la superstrada Valdichienti. All’altezza dello svincolo per la zona commerciale di Civitanova, in direzione mare, un albero si è abbattuto sulla carreggiata creando lunghe code.

La superstrada allagata all'altezza di Sforzacosta

Sono intervenuti i vigili del fuoco, l’Anas e la polizia stradale per ripristinare la viabilità. Tra gli svincoli di Pollenza e Sforzacosta invece si sono verificati degli allagamenti e al momento il traffico viene fatto defluire su una sola carreggiata.