PORTO RECANATI - Doppia ordinanza del sindaco Andrea Michelini rivolta all’emergenza allagamenti all’Hotel House. La prima ha permesso di iniziare, già da ieri, un intervento urgente all’esterno del palazzone per ripristinare la linea fognaria. L’altra, emessa ieri pomeriggio, è rivolta proprio al condominio multietnico affinché vengano avviati i lavori di sistemazione delle pompe idriche.

Le misure intraprese si sono rese necessarie dopo che venerdì scorso, a seguito delle piogge degli ultimi giorni, si erano allagati di acque reflue i locali interrati dell’Hotel House. Tempestivo l’intervento della Protezione civile regionale e locale, della Croce Rossa di Potenza Picena, dei vigili del fuoco e dell’Ast. Sono stati loro a sintetizzare la situazione al Comune (presenti il sindaco con assessori e consiglieri, ndr) e richiedere interventi urgenti. «Hanno inviato al Comune un dettagliato rapporto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, nel quale vengono descritte le problematiche in particolare relative al mancato funzionamento delle pompe idriche del palazzone.

L'urgenza

Così sabato il sindaco ha emesso una ordinanza contingibile e urgente per il ripristino provvisorio della funzionalità dell’impianto fognario esterno al condominio e dato mandato al responsabile del Quarto settore di attivare tutte le procedure necessarie finalizzate alla rimessa in ripristino del funzionamento dell’impianto di smaltimento delle acque. Si tratta di un intervento diverso rispetto al primo - precisa Riccetti - che consiste nelle attività necessarie a evitare soprattutto il pericolo di danno ambientale». Un intervento al di fuori dei locali condominiali, quindi, che però dovrà essere seguito dall’impegno dei residenti dell’Hotel House.



Nella seconda ordinanza emessa, infatti, sono contenute le prescrizioni impartite dall’Ast, ovvero l’obbligo di ripristino del funzionamento e l’adeguamento dell’impianto condominiale di scarico delle acque reflue domestiche. «Secondo la relazione dei vigili del fuoco non funzionano le pompe all’interno del condominio e bisogna ripristinare tutta la linea». Ora quindi il Comune interviene sulla parte esterna dell’edificio per scongiurare problemi di carattere ambientale, ma il condomino dovrà invece ripristinare il funzionamento delle pompe interne.

Non è escluso che, nel caso in cui non lo facciano, possa essere valutato un intervento a livello comunale. Nel frattempo, il sindaco ha sollecitato il presidente del Tribunale di Macerata nella nomina del nuovo amministratore di condominio dopo le dimissioni di Ilaria Soricetti dello scorso settembre.