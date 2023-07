CIVITANOVA Un inizio di settimana movimentato per le strade civitanovesi. I lavori in superstrada da una parte e un’auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello dall’altra sono stati i principali motivi del traffico in tilt ieri mattina. Le maggiori difficoltà tra le 8 e le 10.

Nell’ambito del programma di manutenzione della superstrada Valdichienti, da ieri mattina a veenrdì prossimo - come aveva già anticipato Anas - saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione sulle rampe dello svincolo Autostrada/Civitanova Ovest. Per consentire lo svolgimento dei lavori, lo svincolo è stato temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Questo ha portato quindi gli automobilisti a prendere le strade interne alla città causando non pochi disagi al traffico che è andato in tilt. In via del Casone, poi, una giovane è rimasta bloccata con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello e altri lavori.

Così, per raggiungere la zona industriale di Civitanova si sono formate lunghe code: c’è chi è stato anche più di un’ora imbottigliato nel traffico prima di raggiungere il posto di lavoro. Intanto c’è preoccupazione in vista dell’arrivo del periodo di ferie. Ma, oltre al ripristino dello svincolo chiuso già da venerdì, Anas ha fatto sapere anche che i cantieri lungo la superstrada andranno avanti solo fino al 23 luglio, per poi venire sospesi e riprendere dopo l’estate.