Ladri senza cuore rubano la carrozzina all'anziano disabile

CIVITANOVA - Ladri senza cuore rubano la carrozzina di un anziano, ma nel giro di qualche ora i carabinieri la rintracciano e la restituiscono al legittimo proprietario, il signor Franco Bonifazi, che commosso ha ringraziato i militari dell’Arma e il nuovo capitano Massimo Amicucci, che guida la Compagnia dei carabinieri di Civitanova. Una vicenda a lieto fine, che ha visto suo malgrado protagonista l’anziano civitanovese che riesce a muoversi in autonomia soltanto con l’ausilio di quella carrozzina elettrica.Tutto era cominciato nel pomeriggio di martedì quando Bonifazi si era presentato alla caserma di via Carnia per sporgere denuncia del furto della sua carrozzina. Ignoti, infatti, gliel’avevano fatta sparire causandogli tra l’altro anche la perdita dell’autonomia. L’uomo aveva fatto una descrizione del dispositivo, azionato da un motorino elettrico di colore nero e con le ruote grigie. Il furto era stato commesso nella zona dello stadio e l’uomo, non appena si era reso conto del furto, aveva segnalato l’accaduto ai carabinieri. Da qui erano scattate le indagini da parte dei lmilitari dell’Arma, coordinati dal capitano Amicucci. Nella prima mattinata di ieri il felice epilogo della vicenda. Le ricerche, immediatamente attivate su tutto il territorio, hanno consentito ai carabinieri di individuare e recuperare alle prime luci dell’alba la sedia in contrada Castelletta, nelle campagne tra Fontespina e Civitanova Alta.