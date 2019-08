Carrozzina sfrenata, disabile precipita verso il mare: cade e si ferisce per fermarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La carrozzina che trasporta una bimba disabile si sfrena all’improvviso, dirigendosi verso il mare. Un medico di Torrette fuori servizio incappa nella scena e si lancia all’inseguimento della piccola. Nel tentativo di bloccare la carrozzella, scivola e rovina a terra.È accaduto giovedì sera, attorno alle 10, lungo la spiaggia del Passetto. Il dottore, un 39enne, è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa. A causa dello schianto contro l’asfalto ha riportato un politrauma di media entità. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale per accertamenti. Nessuna ripercussione per la piccola disabile, la cui corsa è stata fermata anche grazie all’aiuto di alcune persone presenti in spiaggia