CIVITANOVA Raid dei ladri in viale Vittorio Veneto. Rubata una Fiat Panda, l’appello della moglie della vittima: «Questa auto appartiene ad una persona disabile (all’interno era presente anche il relativo cartellino) e gli è indispensabile per gli spostamenti, anche lavorativi». Danneggiata anche un’Audi A3 della moglie di un avvocato.





L’incursione dei malviventi risale alla notte tra martedì e ieri quando ignoti si sono introdotti nei garage di uno stabile di viale Vittorio Veneto forzandone quattro o cinque. Da uno di questi hanno rubato una Fiat Panda, modello cross. «Non riesco nemmeno ad esprimere lo schifo che mi fanno certi individui, tanto più se si considera che questa auto appartiene ad una persona disabile (all’interno era presente anche il relativo cartellino) e che gli è indispensabile per gli spostamenti, anche lavorativi, ma, in questa sede, vorrei evitare di commentare il gesto ed appellarmi a tutti i cittadini civitanovesi – ha scritto la donna (un’avvocatessa) che ha postato l’appello sui social network, con relativa foto della macchina rubata -. Ovviamente è già stata presentata denuncia ai carabinieri ma tentar non nuoce». In un altro garage invece hanno spaccato il vetro posteriore destro di un’Audi A3 di proprietà della moglie di un avvocato. È stato lui ieri mattina ad accorgersi del fatto.

Il racconto



«Quando sono arrivato ho visto degli oggetti a terra e la luce accesa – ha raccontato ieri – ho visto il vetro rotto e sul sedile c’erano oggetti e documenti sparsi alla rinfusa, devono aver cercato qualcosa di valore e non trovando niente sono andati via. Ho visto che hanno frugato anche in altri garage. Non è la prima volta che succedono cose del genere, probabilmente ci vorrebbero più controlli». A seguito della denuncia presentata sono in corso mirati accertamenti, elementi utili potrebbero emergere dalla visione delle telecamere posizionate in zona.