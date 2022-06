Frontale dopo il cantiere in superstrada a Civitanova: tre feriti, due sono gravi

CIVITANOVA - Tremendo schianto frontale nella notte lungo la Statale 77 Valdichienti nella zona industriale di Civitanova. L'incidente, intorno alle due di notte, sarebbe stato causato da una delle auto coinvolte che non sarebbe rientrata nella propria corsia dopo un cantiere. A bordo delle due auto viaggiavano una 36enne ed un 45enne. È stata la donna a riportare le conseguenze più gravi: è stata portata d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette, mentre l'uomo, in condizioni più rassicuranti, è finito al nosocomio di Macerata. Ferito in maniera più lieve un 46enne che guidava un terzo veicolo coinvolto marginalmente. I rilievi sono affidati alla Polizia stradale.

