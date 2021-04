Incendio in via Gorizia nel magazzino di una libreria: una donna portata in ospedale

CIVITANOVA - Allarme poco dopo le 13 a Civitanova in via Gorizia dove si sono sviluppate le fiamme all'interno del magazzino di una libreria. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i vicini che hanno visto il fumo uscire dal locale. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polizia e gli operatori sanitari. In salvo una donna che abita proprio vicino al punto in cui si è sviluppato l'incendio che è stata soccorsa e accompagnata a scopo precauzionale all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA