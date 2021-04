Marche, Pasquetta con il sole ma con temperature rigide. Da domani rischio neve. Guarda le previsioni della tua città

ANCONA - Pasquetta con il sole, ma con temperature particolarmente rigide. A conferma di una tendenza evidenziata dai meteorologi e cioé che il 2021 sia più freddo rispetto al 2020.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 3bmeteo prevede per il Centro Italia Sole prevalente, ma con tendenza ad aumento delle nubi verso sera. Temperature in calo nei minimi, massime in lieve ripresa, tra 14 e 18. Da domani previsto l'arrivo di aria artica che farà scendere ancora di più le temperature.

La Protezione civile Marche ha diffuso oggi, 5 aprile, un avviso di condizioni meteo avverse. Vi è scritto: «Una profonda saccatura di aria polare marittima fredda si spingerà fino alla nostra penisola determinando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche dalla tarda mattinata di martedì, con rovesci e temporali, un notevole calo termico che porterà il limite delle nevicate a quote collinari, venti intensi lungo la costa e mare molto mosso od agitato. Nella prima parte della giornata i flussi, ancora occidentali, determineranno venti intensi nelle zone alto collinari e montane. Dal tardo pomeriggio di martedì progressivo esaurimento delle precipitazioni a cominciare dai settori settentrionali».

Un'analisi delle temperature rigide viene dal colonnello Paolo Ernani, meteorologo, che evidenzia come «i primi 3 mesi di quest’anno segnano una media di 7,99° gradi , rispetto ai 3 mesi del 2020 ( 8,72° ) risultando più freddi di quasi 1 grado e cioè - 0,78°». Inoltre Ernani definisce «clamorosa» la variazione della temperatura «che si è verificata tra il mese di febbraio e marzo . Un + 0,97°, quando invece la differenza media statistica trentennale tra i 2 mesi in esame è di +3,08°».

