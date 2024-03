CIVITANOVA Si chiama Mis, Marche international school, sarà ospitata in quello che era il ristorante Orso, debitamente riallestito, e accoglierà bambini dai tre anni fino a ragazzi e ragazze di 14 anni. Ieri la presentazione del Campus con il suo ideatore e fondatore, Iginio Straffi. Un investimento del Gruppo Rainbow che ha reso orgogliosa l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore all’urbanistica Roberta Belletti. Ospite d’eccezione Elisabetta Dami, la scrittrice “mamma” di Geronimo Stilton che sarà ambasciatrice del progetto scolastico. Presenti anche il preside James Heanley, la coordinatrice della Mis, Roberta Palanca e, in videochiamata, l’assessore regionale all’istruzione, Chiara Biondi.

Le caratteristiche

Si tratta di una scuola privata (non paritaria) a carattere internazionale che, oltre al riconoscimento del Ministero dell’istruzione, avrà la certificazione Cambridge assessment international education della prestigiosa università inglese. La Mis, infatti, è caratterizzata dal bilinguismo fin dalla scuola materna, oltre che dall’internazionalità, dalla multidisciplinarietà, dalla creatività e dallo sviluppo dei talenti. La scuola, solo a tempo pieno, partirà con tre classi di scuola dell’infanzia, cinque di primaria e tre di scuola media (rette da 500 a 650 euro). Ricavati nella struttura e su un’area di 5.000 metri quadri, aule, laboratori, palestre, una mensa (della cucina si occuperanno esponenti della famiglia Orso) ma anche uno studentato per allievi stranieri. E all’esterno, spazi verdi, campi da tennis e per altri sport, una piscina. Utilizzati materiali ecosostenibili e poi tanto vetro. «Perché se questa scuola è uguale a tanti campus che ci sono nelle grandi città – ha detto Iginio Straff – ha una cosa che la rende unica: la vista mare. Da otto anni, interna alla Rainbow, è attiva la Liberi Reggiomonte, la nostra prima international school. Tre anni fa abbiamo acquisito la Poliarte, accademia con 50 anni di storia. Ma serviva un luogo speciale e quando l’avvocato Luca Mezzabarba mi ha proposto questa location, non ho esitato. Un investimento da svariati milioni e per la prima fase, completata, abbiamo sforato. Spero che il territorio abbracci la nostra idea». Il sindaco ha detto che «Civitanova è onorata di ospitare una scuola internazionale, la prima nelle Marche». Una scuola innovativa che si sposa con le linee guida di questa amministrazione». Al termine della conferenza, Elisabetta Dami ha reso noto che la Fondazione Geronimo Stilton offrirà due borse di studio da 6mila euro l’una. Il 13 aprile il primo open day della Mis.