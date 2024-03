MACERATA - È fissata per il 25 maggio l’inaugurazione dell’ex Mercato delle erbe. Nei giorni scorsi il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta hanno avuto la possibilità di vedere in diretta un test (che riguarda i contenuti multimediali e la funzionalità dei dispositivi) con gli studenti delle Università coinvolte. In questi ultimi mesi il polo è stato reso fruibile per visite dedicate a esperti di settore e studenti per i test dei contenuti e si stanno testando le nuove tecnologie.

L’intervento

«Il nuovo polo, che sarà denominato And Arti native digitali, sarà uno spazio museale innovativo che arricchisce l’offerta territoriale e apre a un nuovo approccio didattico alle arti – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. Saranno organizzati degli open day dedicati a tutti gli stakeholders (scuole, imprese, associazioni) al fine di integrare il più possibile lo spazio alla città. Come previsto, inoltre, dal comodato, il Comune potrà utilizzare gli spazi per riunioni, incontri ed eventi culturali. Come tutti i progetti di ricerca, quello del Mercato delle erbe, necessita di tempi e risorse e rappresenta uno dei pochi esempi in cui pubblico, Università e privati collaborano attivamente e in modo proficuo, a beneficio di studi, approfondimenti e sperimentazioni».

I dettagli

«Il Mercato delle erbe, in questi mesi, è stato coinvolto anche nella quarta tappa del Digital Education On Tour, una giornata dedicata alla scoperta delle buone pratiche di ricerca tecnologica in ambito museale; questo a testimonianza del grande lavoro che abbiamo sviluppato e promosso in questi anni per giungere all’ottimo risultato odierno – ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. In quell’occasione, per la prima volta, si è potuto visitare in anteprima il centro di ricerca, prototipazione e formazione And testando con mano le tecnologie di realtà virtuale e aumentata, videomapping, tecnologie olografiche e software per il riconoscimento e il monitoraggio degli utenti».

La ditta Rainbow Cgi - azienda che ha creato le fatine Winx - è capofila di un Associazione temporanea di scopo (Ats) composta da prestigiosi e qualificati attori del settore pubblico e privato. Fanno parte dell’Ats tutti gli Atenei della regione Marche (Unimc, Unipvm, Unicam, Uniurb) insieme ad aziende leader nel campo dell’innovazione tecnologica quali GrottiniLab, Stark, Marchingegno e Play Marche. La cordata capitanata da Rainbow Cgi si è aggiudicata, partecipando a un avviso pubblico, la realizzazione del progetto “In.Nova Macerata” che prevede un costo complessivo di 1.025.180 euro di cui 499.272 euro a valere dei fondi regionali Por Marche Fesr 14/20 Asse 8. Intervento 20.1.1. e la restante cifra a carico del partenariato pubblico – privato.

Lo stabile

In fase di avvio del progetto e in accordo con la cordata è stato individuato l’ex Mercato delle erbe, unico stabile all’epoca disponibile, per la realizzazione del progetto “In.Nova Macerata”. In questi mesi saranno organizzate delle visite dedicate per scoprire in anteprima le progettualità dell’ex Mercato delle Erbe che, come detto, verrà inaugurato sabato 25 maggio.

La rinnovata struttura sarà anche al centro del prossimo consiglio comunale. La democrat Ninfa Contigiani ha infatti presentato un’interrogazione per avere chiarimenti sull’utilizzo. In particolare chiede «quali siano le garanzie espresse perché non solo il privato, ma anche i cittadini possano continuare ad avere a disposizione quegli spazi».