Civitanova, il Madiere ha il nuovo direttivo: Pierluigi Cipolla è il presidente

CIVITANOVA - Il Madiere ha un nuovo direttivo. Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale del sodalizio che riunisce le sette associazioni diportistiche di Civitanova. Il rinnovo delle cariche sociali, dopo sette anni, era all’ordine del giorno. Questo il verdetto delle elezioni: presidente Pierluigi Cipolla, vicepresidente Luigi Luciani, segretario Lucio Ciarrocca, tesoriere Giuseppe Ciotti, consiglieri Paolo Piantoni, Amadio Properzi e Cristian Ilari.

I cambiamenti

Rispetto al precedente direttivo, Cipolla è passato da vice a presidente mentre sono stati confermati i tre consiglieri.

Rappresentano dei nuovi ingressi le altre tre cariche. Come noto, il precedente presidente, Gianni Santori, non si è ripresentato. Una decisione che era già stata comunicata un mese fa. Santori, infatti, era riuscito a far convivere le due attività che seguiva, vale a dire Il Madiere e il gruppo di acquisto solidale Gaia. Negli ultimi tempi, però, la coesistenza, per bocca del diretto interessato, non era più possibile.

La decisione

Di qui la decisione di lasciare la guida dei diportisti civitanovesi dopo sette anni. «Continueremo a percorrere gli obiettivi che da sempre ci distinguono – le prime parole del nuovo presidente – la sicurezza del nostro bacino portuale è mantenuta come priorità. Non da meno continueremo con le attività sociali che ci hanno contraddistinto negli ultimi anni: La giornata ecologica, A pesca con mamma e papà, Lo Sgombro d’oro (gara di pesca) ed Il Palio dei pontili, una regata velica all’interno dell’area portuale. Si tratta, quest’ultima di un’iniziativa che, grazie alla sfida tra gli atleti del Club Vela, ha tutte le caratteristiche per diventare un’importante attrattiva a livello nazionale a favore di tutta la città». Non potevano mancare i ringraziamenti al predecessore. A Gianni Santori è stato riconosciuto «il coordinamento di un lungo lavoro svolto in questi anni – si legge nella nota – che ha generato una forte unione d’intenti tra le associazioni che compongono Il Madiere. Unione che ha portato risultati importanti nella difesa del porto, e nelle attività sociali intraprese».

Il bilancio

L’assemblea annuale è servita, oltre che al rinnovo delle cariche direttive e quelle degli organi sociali, anche alla valutazione e all’approvazione del bilancio e alla discussione sulla ricca vita sociale. L’assemblea dei soci è costituita da tre rappresentanti per ognuna delle associazioni diportistiche che compongono Il Madiere. Sono il Club Vela Portocivitanova, la Lega Navale Italiana, la Rosa dei Venti, Levante, Marina, Medusa e Aurora. Associazioni che gestiscono i vari pontili.