CIVITANOVA - Furto in tabaccheria nella notte, ladri scappano con un bottino di sigarette: migliaia di euro il valore del colpo. È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, nel mirino è finita la tabaccheria di Francesco Lattanzi che si trova in via Fratelli Bandiera.



«Non so a che ora possa essere successo – ha raccontato il proprietario della tabaccheria – ma è successo nella notte tra venerdì e sabato. Me ne sono accorto soltanto sabato mattina quando sono andato ad aprire il negozio. Sono entrato e ho visto che a terra c’erano delle caramelle. Le sigarette, invece, erano sparite. Non tutte, ma molte. Tanti pacchetti. Un colpo da qualche migliaio di euro. Non hanno preso altro, soltanto le sigarette. Da quanto è emerso, anche secondo quello che mi ha detto la polizia, sono entrati dopo aver forzato la serranda. Sono riusciti ad aprirla e poi hanno forzato la porta di ingresso. Una volta dentro hanno preso decine e decine di pacchetti di sigarette. Ma almeno non hanno fatto danni grossi. Gestisco la tabaccheria da un anno ed è la prima volta che vengono a farmi visita i ladri. Durante la vecchia gestione c’erano stati altri due furti».

Sono in corso le indagini da parte della polizia. Qualche giorno fa un uomo incappucciato ha invece fatto irruzione nella pasticceria Le Dolcezze, che si trova nella piazza del quartiere di San Gabriele e che ha aperto da appena due settimane. Si era impossessato del registratore di cassa. Dentro c’erano un po’ di banconote e di monete.