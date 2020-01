Colpo in un bar del corso, dopo un inseguimento uno dei ladri si nasconde saltando in un fosso

CIVITANOVA – Colpo in un bar del corso, dopo un inseguimento uno dei malviventi si nasconde saltando nel fosso del Castellaro. L'episodio è avvenuto questa notte a Civitanova, poco dopo le 3. Nel mirino è finito il bar Fantasy 3, lungo corso Umberto I, nelle vicinanze dell'incrocio con via Zara.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, raffica di furti in appartamento: la ladra seriale arrestata all'aeroporto. Deve scontare 13 anni

Risparmi svaniti con la truffa dei diamanti: sequestri milionari anche ad Ancona

I malviventi, tre in tutto, hanno forzato la saracinesca sul retro che dà su via della Nave, decisi ad entrare nel locale. Ma il proprietario del bar, che vive sopra, è stato svegliato dai rumori e li ha messi in fuga. Ha chiamato le forze dell'ordine, sul posto polizia e carabinieri. I tre sono scappati, le indagini per identificarli sono in corso. Sono comunque riusciti a portare via un cassetto di una delle slot machine all'interno del bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA