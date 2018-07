Finto incidente stradale per frodare l'assicurazione: in sei finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Simulano un incidente stradale per ottenere l’indennizzo dall’assicurazione, in sei finiscono nei guai. I reati contestati a vario titolo sono frode assicurativa e falso. Era il 7 settembre del 2016 quando una 29enne di Sant’Elpidio a Mare, una 20enne di Caselbosco di Sopra e un 22enne di Caldarola, si presentarono al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dichiarando di avere dei dolori in alcune parti del corpo. Così facendo i tre avrebbero indotto in errore i medici riuscendo ad ottenere il rilascio di referti medici che attestavano falsi traumi. I certificati ottenuti sarebbero stati utilizzati da tre civitanovesi per ottenere l’indennizzo. Secondo la ricostruzione accusatoria infatti un 45enne ed un 25enne, messi in contatto tra loro da un 50enne, avrebbero simulato e denunciato un incidente tra una Peugeot 206 e una Fiat Punto dichiarando falsamente che all’interno della Peugeot c’erano come passeggeri i suddetti tre con l’incidente. L’operazione sarebbe stata finalizzata a ottenere l’indennizzo dall’assicurazione che l’uomo aveva stipulato con un’agenzia di Fermo.