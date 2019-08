Escono a fare la spesa: i ladri entrano dalla finestra e rubano tutto l'oro

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA Escono di casa per andare a fare la spesa, una banda di ladri fa irruzione nella villetta e fa sparire tutto l’oro che era custodito e anche un po’ di denaro. Un bottino di diverse migliaia di euro. Il furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, indicativamente intorno alle 19, in una villetta che si trova in contrada Migliarino, nella zona di Villa Conti, lungo la strada che dal centro va verso Civitanova Alta.I malviventi che si sono messi in azione sarebbero tre. Hanno raggiunto la casa a bordo di una macchina di colore chiaro. Quando i proprietari di casa sono usciti per andare a fare la spesa, i ladri si sono messi all’opera.