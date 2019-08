Derubano una famiglia nel sonno: in fuga con l’auto del proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Una famiglia derubata nel sonno, in un’abitazione di Vicolo Pergolini, e i ladri in fuga con la Volvo del proprietario. In via Deledda, invece, forse gli stessi malviventi si sono chiusi dentro per ritardare l’ingresso della proprietaria. Il primo colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. La mattina il proprietario di casa si è accorto che mancava il suo borsello, poi la moglie ha notato che erano sparite due borse. Nell’abitazione non c’era molto caos, ma una finestra era stata rotta per entrare.A quel punto la coppia, che vive con i figli in un appartamento al primo piano di Vicolo Pergolini, si è accorta che qualcuno era entrato di notte mentre tutti dormivano. Oltre ai 400 euro presi da borse e borsello, mancava anche la chiave della Volvo V40 parcheggiata sotto casa. Affacciandosi alla finestra il proprietario si è reso conto che i ladri avevano preso anche l’auto. A quel punto ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti, venerdì mattina, per effettuare un sopralluogo. La sera, verso le 21 e 30, una pattuglia ha intercettato quella vettura rubata lungo la Statale di Marina, diretta verso Falconara. I militari l’hanno seguita e in via Poiole i banditi hanno abbandonato il veicolo scappando a piedi in mezzo ai campi. L’auto è stata riconsegnata al proprietario. Non aveva riportato danni.Con la stessa vettura forse i ladri avevano compiuto un altro furto. Infatti, poco prima che venissero intercettati mentre abbandonavano Marina, una residente di via Deledda ha scoperto di essere stata derubata. «Come inizio ferie non c’è male - ha scritto su Facebook -, rincasare e trovare la porta chiusa da dentro con la luce accesa. Un’esperienza da brivido per non parlare poi del casino che hanno lasciato e di quello che si sono portati via: tutti ricordi che nessuno ci restituirà mai. State attenti abitanti di Marina che sta girando questa gente senza scrupoli». Probabilmente erano gli stessi della notte prima che hanno utilizzato l’auto rubata a Montemarciano per tornare a compiere furti a Marina. Forse è una banda dell’Est Europa.