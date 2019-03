Urta una donna mentre attraversa la strada, poi scappa senza prestare soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Urta una donna di 50 anni con l’auto e poi scappa. E’ successo ieri sera attorno alle 19 nel quartiere di Fontespina, a Civitanova. La stava attraversando nei pressi della farmacia. L’autista alla guida dell’auto però non si è fermato e si è dato alla fuga. Sul posto la polizia municipale e la polizia stradale per i rilievi. La donna è stata soccorsa dal 118, non è grave.