Cumuli di siringhe a due passi dal centro: «Telecamere subito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - È sempre più allarme siringhe in città. Si susseguono i ritrovamenti e le segnalazioni a dimostrazione di come il consumo di eroina sia in costante aumento. Situazione preoccupante sotto diversi punti di vista: sociale, sanitario e igienico. Tra le zone di assunzione, c’è la zona tra via Venezia, via Torino e via Firenze. Rione in pieno centro, addossato tra corso Vittorio Emanuele II e la ferrovia, ma nascosto dalle strade dello shopping e dello struscio. Proprio in via Firenze, che corre parallela ai binari, c’è un vero e proprio “cimitero” di siringhe.I residenti chiedevano l’installazione di un paio di telecamere, qualche “panettone” contro la sosta selvaggia e il passaggio sistematico di spazzini a pulire le strade. «Attendiamo ancora risposte», dicono alcuni cittadini. Intanto le siringhe si moltiplicano.