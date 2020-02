Allarme coronavirus, mascherine come l'oro: forzato il cancello dell'azienda che le produce

CIVITANOVA - Allarme coronavirus, le mascherine chirurgiche hanno un costo di produzione che si misurano in centesimi e un valore al dettaglio di pochi euro. Oggi, invece, sul mercato (sia ufficiale che nero) possono essere pagate anche 100 volte il costo normale.

Ed è per questo che alla GammaDis di Civitanova hanno dovuto ricorrere ad una vigilanza notturna privata per proteggere la merce stoccata in magazzino. Da qualche notte, era il titolare, Alberto Angelini, a dormire in azienda per proteggere i suoi prodotti. «Sono però spossato – ha ammesso ieri –, tanto più che l’ultima notte sono stato svegliato da rumori sospetti. Sono uscito dal capannone ed ho trovato aperto il cancelletto piccolo, con evidenti segni di scasso. Ho guardato in giro ma non c’era più nessuno. Allora ho chiamato i carabinieri». I militari sono stati sul posto raccogliendo la testimonianza.

